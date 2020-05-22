Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün verdiği yeni tip koronavirüs testinin sonuçlarının bugün belli olduğunu belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını aktaran Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Allah'ın izni ve takdiriyle en kısa sürede aranızda olup görevimizin başına döneceğiz. Dostlarımızdan dua bekliyorum." ifadesini kullandı.