Semavere uyuşturucu gizlemişler

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye başka ilden kargoyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Cumartesi günü operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu bulunan kargoyu almaya gelen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kargoyu açan polis ekipleri semaver içine gizlenmiş şekilde 160 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.