Selülit, kadınların zaman zaman yaşadığı ve görünüm açısından rahatsız eden deride portakal kabuğu gibi duran çukurlardır. Bu yağların birikmesi sonucu oluşan şekil bozukluğu yaratan bir durumdur. Bilimsel çalışmalar selülitin 10 kadından 9 kişide çıktığı yönünde kanıt bildiriyorlar.
Selülitin tek nedeni yağlar değil, genetik olarak bunu taşımış olmak da var. Ayrıca vücudumuzdaki toksinler ve hormonlar da selülit oluşumunu sağlayan nedenler arasında. Ve açıklanan bilgiler ışığında selüliti yok etmenin hiç bir çaresi olmadığı yönünde. Durum böyleyse artışını engellemek daha akla yakın bir gerçek olabilir. Bunun en etkili yolu da beslenme şekli ve sağlıklı tüketim.
Selülite iyi gelen yiyecekler nelerdir?
- Domates:İçerdiği antioksidan maddesi olan likopen, kan dolaşımını düzenleyen bir yardımcıdır. A ve C vitaminleri takviyesiyle de cildin sıkılığını korumaya ve kolojen üretimine etkin olur.
- Elma Şırası Sirkesi:Yemeklere katılarak alınabilen bu sirke sayesinde; bağırsaklarda oluşan parazitleri ve zararlı bakterileri temizlemeye yardımcıdır, karın ve kalça bölgesinde de suyun tutulmasını sağlar. Bu sayede selülitin görüntüsünü düzeltir.
- Kişniş: Maydanoza benzeyen ama daha keskin tadı ve kokusu olan bu bitkiyi salatalarınıza ekleyerek tüketmeniz halinde vücuttaki zararlı toksinleri ve zararlı bakterileri atmaya yardım eder. Bu sayede selülite karşı savunma hazırlamış olur.
- Kuşkonmaz: İltihap giderici özelliğiyle beraber vücuttaki gaz sebebiyle oluşan şişliği de giderir. Kan dolaşımını hızlandırarak selülitin nedeni olan toksinleri atmaya yardımcı olur. Üstelik düşük kalori içerir.
- Muz: İçerdiği potasyum sayesinde kan akışını hızlandırır ve bu şekilde selülite etki eder.
- Salatalık: Vücudun su tutması selülitin oluşmasını sağlar,salatalık idrar söktürücü özelliği ile fazla suyu atar ve toksinleride temizler.
- Sarımsak: Kan dolaşımın sağlama özelliği ile sarımsak; kan dolaşımını hızlandırarak selülitin azalmasını sağlar.
- Su: Suyu mutlaka tüketmelisiniz vücudun zaralı suyu atması demek zararlı su açısındandır. Su içmek doğal detoks sağlar ve vücuttan zararlı maddeleri temizler. Bu sayede selülitin azalmasını sağlar.
- Tam Tahıllar: Tok tutması nedeniyle tahıl tüketimi önemlidir. Bu sayede atıştımalıklardan uzak durmanızı sağlar. Antioksidan özelliği ile vücudun zararlı maddelerden arındırılmasına da yardımcı olur. Ve selülitin oluşmasına da bu şekilde etken olurlar.
- Turunçgiller: Selülitle savaşmak için yardımcı meyveler portakal, limon, greyfurt gibi turunçgiller; içerdikleri bol C vitamini içeriğiyle kan dolaşımını artırır. Zararlı maddeleri atmasını sağlayarak selülitin oluşmasına engel olurlar.
- Yağlı Balıklar: özellikle somon balığı yağı iyi yağ taşır, vücudu çalıştıracak yağasitleri içerir. Selüliti oluşturan bu yağlardır.
- Yeşil çay: Selülitin görünümünü engellemede etkili olan yeşil çayın içerdiği teobromin ve kafein gibi maddeler, depolanan yağların çözülmesini sağlıyor.
- Ayrıca tuz ve şekerden uzak durmak da selülit oluşmasını önlemede yardımcıdır. Beslenmeye ve yaşam biçimine göstereceğiniz özenle selülitlerinizden uzaklaşmış olursunuz.
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