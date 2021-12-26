Tatil öncesi alışveriş turu

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Selma Ergeç, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları dolaşan ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kızı Maya'yı tatile götüreceğini söyleyen Ergeç, ona eldiven aldığını belirtti. Tatile gidecekleri yeri açıklamayan ünlü isim, "Söylemesem daha iyi olacak." diyerek muhabirlere takıldı.