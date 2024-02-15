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        Haberler Magazin Selma Blair, İslam karşıtı yorumu nedeniyle özür diledi - Magazin haberleri

        Selma Blair, İslam karşıtı yorumu nedeniyle özür diledi

        ABD'li oyuncu Selma Blair, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımında yaptığı "İslam karşıtı" yorumu sebebiyle aldığı tepkiler üzerine özür diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:19
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          ABD'li oyuncu Selma Blair, daha önce sosyal medya hesabından bir gönderiye "İslam'ın, Müslüman ülkeleri mahvettiği ve zihinleri yozlaştırdığı" yorumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

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          "SÖZLERİMLE İNCİTTİĞİM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

          Selma Blair, yaptığı yorumun ardından tepki çekti. Blair, daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunarak Müslüman camiasını rencide ettiğini düşündüğünü belirtip, özür diledi.

          51 yaşındaki Selma Blair; "Sözlerimle incittiğim herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlarımdan da özür dilerim. Son olarak kırdığım herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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          Selma Blair, eleştirilere neden olan yorumunu sildikten sonra yayımladığı özür mesajında aynı zamanda nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini vurguladı.

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          Sözleri nedeniyle yol açtığı rahatsızlığı kabul eden Selma Blair, tolerans ve barışa olan bağlılığını kaydederek "Nefrete değil, tolerans ve barışa adandığını" ifade etti.

          Fotoğraflar: Avalon, Reuters, AP

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