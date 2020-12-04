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Tezman Holding, 1961 yılında kurduğu ve bugün Türkiye’nin ilk gıda jelatini üreticisi olan Balıkesir Gönen’de kurulu Seljel’in yüzde 65 hissesini, yönetimi Tezman Holding’de kalmak şartıyla, jelatin üreticiliğinde küresel lider konumundaki Alman GELITA AG’ye sattı. Böylece, Avrupa’da tanınan ve takip edilen bir marka olan Seljel, GELITA AG’nin uluslararası dağıtım ağı ile Uzakdoğu pazarına da giriyor.

Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, “Bu ortaklık sayesinde hem küresel anlamda güçlü bir markayla iş birliği yaptık, hem de dağıtım ağımızı genişletmiş olduk. Sayemizde GELITA AG, satın aldığı ürünlerde Helal sertifikası arayan Arap ülkeleri ve Asya’daki Müslüman ülke pazarlarına girmiş olacak” derken, GELITA AG'nin CEO'su Franz Josef Konert, “Yaptığımız anlaşmadan memnunuz. SelJel markasının GELITA'ya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm ürünleri Helal statüsüne sahip ve bu ürünler bizim artan talebi karşılamamıza yardımcı olacak" dedi

Seljel Jelatin Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tezman Holding tarafından 1961 yılında sığır derilerinden tutkal/teknik jelatin üreticisi olarak kuruldu. Kısa sürede büyüyen şirket 2010 yılında, kolajende edindiği tecrübe ve know-how ile sığır derilerinden helal SelJel Gıda Jelatini’ni üretti.

Aynı zamanda Türkiye’nin ilk hidrolize kolajen peptidi CollaSel’i Edirne Havsa fabrikasında üretmeye başlayan Tezman Holding'in kolajen yatırımlarına Sel Sanayi ile devam edeceği bildirildi.