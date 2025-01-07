Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HT Trend Selin Ciğerci’ye kelepçe sorusu

        Selin Ciğerci’ye kelepçe sorusu

        Berfu Yenenler'in Youtube yayınına konuk olan Selin Ciğerci'ye yöneltilen "Kelepçe fantezisi" sorusu stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Ciğerci, fanteziye açık olduğunu ancak kelepçeyi kabul edemeyeceğini sebebi ile birlikte açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selin Ciğerci'ye kelepçe sorusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnternet ünlüsü Selin Ciğerci, Berfu Yenenler'in Youtube programında bir izleyicinin "Kelepçe fantezisi var mı" sorusuna karşılık "Hiç öyle şeyler yok, nerede bulacağım kelepçeyi, nereden aklınıza geldi" cevabıyla stüdyodakileri güldürdü.

        Berfu Yenenler'in "Fantezisi olan biri gibi duruyorsun" sözleri üzerine de Selin Ciğerci, "Doğru ama kelepçe çok fazla" dedi. Stüdyodaki bir izleyicinin "tüylü kelepçe" hatırlatması üzerine de Selin Ciğerci, "Tüylü bir şeyi erkeğe takamam" dedi ve esprili bir dille "İp kullanılırsa daha iyi olur" diye de ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa