Selin Ciğerci’ye kelepçe sorusu

İnternet ünlüsü Selin Ciğerci, Berfu Yenenler'in Youtube programında bir izleyicinin "Kelepçe fantezisi var mı" sorusuna karşılık "Hiç öyle şeyler yok, nerede bulacağım kelepçeyi, nereden aklınıza geldi" cevabıyla stüdyodakileri güldürdü.

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Berfu Yenenler'in "Fantezisi olan biri gibi duruyorsun" sözleri üzerine de Selin Ciğerci, "Doğru ama kelepçe çok fazla" dedi. Stüdyodaki bir izleyicinin "tüylü kelepçe" hatırlatması üzerine de Selin Ciğerci, "Tüylü bir şeyi erkeğe takamam" dedi ve esprili bir dille "İp kullanılırsa daha iyi olur" diye de ekledi.