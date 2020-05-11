"Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum" diyen Selin Ciğerci olayla ilgili "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa... Video, resim, adı... Ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullandı.