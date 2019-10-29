Selin Ciğerci'nin eski hali

SELİN CİĞERCİ BABASI

Selin Ciğerci'nin ünlü bir hazır giyim markasının sahibi olan babası ilk cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine tepkiliymiş ve maddi manevi kendisini reddetmiş. Daha sonra zaman içerisinde Ciğerci ve babası aralarındaki buzları eritmiş.