İHA

Aydın’ın Efeler ilçesi Dalama Yeniköy Mahallesi’nde sağanak yağışın ardından gelen sel nedeniyle oluşan zarar zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Dalama Yeniköy Mahallesi’nde evlerin bahçe duvarlarını yıkıldı, mahalledeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalar yaparken yağışın mahalleye verdiği zarar sabahın ilk ışıkları ile ortaya çıktı.

Yerinden sökülen parke taşları yolları kapadı, taş ve toprakla dolan evlerin bahçeleri ikametlere giriş ve çıkılı engelledi. Bazı evlerin bahçelerinde bulunan otomobil ve motosikletler de toprağa gömüldü. Mahalle halkı birçok evin de kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, yetkililerden yardım istedi.

BAŞKAN ATAY MAHALLEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da selden zarar gören bölgede incelemelerde bulundu. Sel sebebiyle mahallede elektriklerin kesilmesinden dolayı Başkan Atay mahalle sakinlerine mum dağıttı. İhtiyacı olan vatandaşlara damacana su ve gıda paketi ulaştırıldı.

Belediyenin tüm birim müdürleri ve Dalama Yeniköy Muhtarı Ali İnanç'ın eşlik ettiği Başkan Atay, "Öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. 2020 yılı bize neredeyse bütün acıları yaşattı. Gerçekleşen aşırı yağış sebebiyle Dalama Yeniköy Mahallesi'nde bir felaketle karşı karşıya kaldık. Sel felaketinden dolayı evleri zarar gören vatandaşlarımızın konaklamaları için otel kiraladık. Gönül rahatlığıyla orada kalabilirler. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunacağız. Bütün mahallemizin elektrikleri kesildi. Belki çözüm değil ama bütün evlerimize geceyi karanlıkta geçirmesinler diye mum dağıttık. Hiç endişe etmeyin Efeler Belediyesi var" dedi.