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Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi - Son dakika magazin haberleri

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi

Selim Bayraktar, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emel Karaköse ile Antalya'da gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı

Giriş: 02.05.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü oyuncu Selim Bayraktar, nikâh masasına oturdu. Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile evlendi.

  • Yaklaşık 5 yıldır birliktelik yaşayan çiftin düğün töreni Antalya'da gerçekleşti. İkiliyi bu mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

  • Selim Bayraktar ile Emel Karaköse, ilişkilerini evliliğe taşımaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. 

  • BODRUM'DA TATİL

    Öte yandan ikili, geçtiğimiz yıl yaz sezonunu Bodrum'da açmıştı. Gümbet'te sıcak havanın ve tatilin tadını çıkaran ikili, iskelede vakit geçirmişti. Çiftten Karaköse, sevgilisine bol miktarda güneş koruyucu krem sürmeyi ihmal etmemişti.

  • Ardından kendisini Bodrum'un serin sularına bırakan Emel Karaköse, denizin keyfini çıkarmıştı.

  • Sevgilisinden daha fazla ayrı kalamayan Selim Bayraktar da estetik bir balıklama atlayışla suya girmişti. Aşıklar, bir süre denizde vakit geçirmeyi tercih etmişti.

  • "CİDDİ BİR TEDAVİYE MARUZ KALDIM" DEMİŞTİ

    Ayrıca Selim Bayraktar, 2020'de oyunculuk mesleğinin zorlukları üzerine dikkat çekmişti. Takipçilerini 2011 yılına götüren Bayraktar, cildinin yapısının bozulmasına yol açan olayı şu sözlerle dile getirmişti:

    Yıl 2011: 'Otello' oyununa hazırlanırken bütün vücuduma sürülen boyadan sonra boyanın çıkmaması için fixer uygulaması yapılırken sevgili partnerim Orkun Yılmaz çekmişti bu fotoğrafı...

    Tabii ki bu uygulama haftada 4 gün toplamda 3.5 yıl sürdü ve devamında cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım. İşimizin bilinmeyen yanlarından yalnızca bir kısmı bu elbette.

    Ruhsal ve bedensel yükümlülüğü çoktur oyunculuğun, saymakla bitmez... Sevmeden yapılmaz, aşkla yapılır. Hele ki söz söyleme derdin varsa yan etkilerine bakılmaz. Emekliliği yoktur. Sahne; sen ve taşıdığın ruhundur...

    Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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