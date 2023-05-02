"CİDDİ BİR TEDAVİYE MARUZ KALDIM" DEMİŞTİ



Ayrıca Selim Bayraktar, 2020'de oyunculuk mesleğinin zorlukları üzerine dikkat çekmişti. Takipçilerini 2011 yılına götüren Bayraktar, cildinin yapısının bozulmasına yol açan olayı şu sözlerle dile getirmişti:



Yıl 2011: 'Otello' oyununa hazırlanırken bütün vücuduma sürülen boyadan sonra boyanın çıkmaması için fixer uygulaması yapılırken sevgili partnerim Orkun Yılmaz çekmişti bu fotoğrafı...



Tabii ki bu uygulama haftada 4 gün toplamda 3.5 yıl sürdü ve devamında cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım. İşimizin bilinmeyen yanlarından yalnızca bir kısmı bu elbette.



Ruhsal ve bedensel yükümlülüğü çoktur oyunculuğun, saymakla bitmez... Sevmeden yapılmaz, aşkla yapılır. Hele ki söz söyleme derdin varsa yan etkilerine bakılmaz. Emekliliği yoktur. Sahne; sen ve taşıdığın ruhundur...



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram