Seleznov'a Bandırmaspor kancası

TFF 1. Lig'in yeni takımı Bandırmaspor'un, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznov'a talip olduğu öğrenildi. Şu anda ülkesi Ukrayna'da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geri döneceği ve Bandırma ekibinin 35 yaşındaki futbolcuyla ile masaya oturacağı kaydedildi.

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