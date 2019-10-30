Selenyum; vücudumuz için çok önemli olan protein ve DNA sentezi görevlerinin yürütülmesinde kullanılan bir mineraldir. Genel olarak protein yapılarına girip hücre hasarının önlenmesini, tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasını, serbest radikallerin meydana getirdiği hücre hasarlarını önleme ve virüslerin üremesini engellemektedir.

Selenyum minerali çok temel bir mineraldir ve günlük olarak alınan besinler sayesinde karşılanmaktadır. Eksikliği çok fazla görülmemektedir. Fakat eksikliği görüldüğü takdirde selenyum seviyesi direk olarak vücuttaki E vitamini seviyesini de etkilemektedir.

Selenyum eksikliğinin anlaşılması; diyabet, tiroid bezleri iltihabı ve guatr olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra en önemli belirtisi vücuttaki fonksiyonların bozulması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması şeklindedir. Meydana gelen belirtiler;

Selenyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Kas yapılarında zayıflama,

Karaciğer fonksiyonlarının yetersizleşmesi,

Kalp fonksiyonlarının zayıflaması,

Tiroid bezlerinin çalışmasında aksaklıklar,

Solmaya başlayan ve döküntü yapan bir cilt görülebilmektedir.

Bu etkiler görülmeden selenyum açısından zengin besinler tüketmek yararlı olacaktır. Bu besinler; kabuklu deniz mahsulleri, süt ürünleri, et, balık, yumurta, ceviz ve kabak çekirdeğinde oldukça fazla bulunmaktadır. Günlük olarak tüketilmesi yeterli selenyum alımını sağlamaktadır.