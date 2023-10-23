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        Haberler Magazin Selena'nın Selin'i yıllar sonra ortaya çıktı! Cansu Demirci şimdi 31 yaşında!

        Selena'nın Selin'i yıllar sonra ortaya çıktı! Cansu Demirci şimdi 31 yaşında!

        Başrollerinde; Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Zuhal Topal, Gizem Güven, Hazal Şenel, Gökhan Keser, Ümit Erdim gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandıran oyuncu Cansu Demirci'nin son hali ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:53
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        • 1

          2006-2010 yılları arasında seyirciyle buluşan 'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cansu Demirci, ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören Demirci yıllar sonra Türkiye'ye geldi.

        • 2

          Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Cansu Demirci, şimdilerde 31 yaşında! Almanya'da yaşamını sürdüren ismin yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

        • 3

          Sosyal medya hesabı kullanmaması sebebiyle kendisinden uzun süredir haber alınamayan Cansu Demirci'nin Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Sevilen ismin ülkede kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor.

        • 4

          Öğrenilen bilgilere göre Cansu Demirci, Almanya'da eğitim gördüğü Bremen Üniversitesi'ndeki yüksek lisans programını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren 1992 doğumlu ismin Almanya'ya geri dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

        • 5

          İşte Cansu Demirci'nin son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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