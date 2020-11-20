Selena Gomez, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Amerika'nın en iyi akıl hastanelerinden biri olan McClean Hastanesi'ne gittim ve yıllar içinde birçok farklı şey yaşadıktan sonra bipolar olduğumu fark ettim.

Eşit derecede dehşete düştüm ve rahatladım. Dehşete düştüm çünkü bir perde kalktı ama uzun yıllar boyunca neden çeşitli depresyonlar ve endişeler yaşadığımı öğrendiğim için rahatladım. Bu hastalığa dair hiçbir zaman tam farkındalığım ya da yanıtım olmadı. Daha fazla bilgiye edinmek aslında bana yardımcı oluyor, öğrendikten sonra artık beni korkutmuyor.