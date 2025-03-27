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        Haberler Magazin Selena Gomez: Kilom hakkında herkesin söyleyecek bir şeyi var - Magazin haberleri

        Selena Gomez: Kilom hakkında herkesin söyleyecek bir şeyi var

        ABD'li şarkıcı Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile katıldığı bir podcast'te, Lupus hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlara bağlı olarak fiziksel görünümüne yönelik eleştirilerin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. "Kilom büyük bir mesele, herkesin söyleyecek bir şeyi var ama model değilim ve asla da olmayacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 08:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:51
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        "Kilom hakkında herkesin söyleyecek bir şeyi var"
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        Ünlü şarkıcı Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile birlikte Jay Shetty’nin 'On Purpose' adlı podcast’ine konuk oldu ve kendisiyle ilgili yapılan yorumların ruh halini nasıl etkilediğini anlattı.

        "KİLOM HAKKINDA HERKESİN SÖYLEYECEK BİR ŞEYİ VAR"

        Lupus hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlara bağlı olarak kilo alan Selena Gomez, fiziksel görünümüne yönelik eleştiriler hakkında konuştu. "Kilom büyük bir mesele. Herkesin söyleyecek bir şeyi var ve bu beni gerçekten üzüyor demek istemem. Çünkü bir kurban değilim ama bazen beni acılaştırıyor ve bunu söylediğim için suçlu hissediyorum. Gerçek bu" ifadelerini kullandı.

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        Selena Gomez, özellikle etkinliklerde iyi bir fotoğraf verebilme kaygısının kendisini zorladığını belirterek; "Kadınların dış görünüşleriyle ilgili daha yoğun duygulara sahip olduğu kimse için yeni bir şey değil. Katıldığım organizasyonlarda tek istediğim, iyi bir fotoğraf verip bir an önce oturabilmek" dedi.

        "KÖTÜ YORUMLARI OKUMAKTAN KAÇINAMIYORUM"

        Sosyal medyada olumsuz yorumlardan kaçınmaya çalıştığını söyleyen şarkıcı; "Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan kaldırdım ama yine de kötü yorumlarla karşılaşıyorum. Bazen okumaktan kaçınamıyorum, ama çoğu zaman görmezden geliyorum" ifadeleriyle süreci anlattı.

        "MODEL DEĞİLİM, ASLA DA OLMAYACAĞIM"

        Selena Gomez, lupus hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçların sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak; "Sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim. İlaçlarım önemli ve bana gerçekten yardımcı oluyorlar. Model değilim, asla da olmayacağım. Ve bu bir sorun değil; modeller harika ama ben kesinlikle onlardan biri değilim" dedi.

        "YENİ ALBÜM: I SAID I LOVE YOU FIRST"

        Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile birlikte hazırladığı I Said I Love You First albümünü de anlattı. 2020’de çıkan Rare albümünden sonra yeni bir proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan sanatçı; "Benny ile sosyal medyada harika anılar biriktirdik ve bu süreci sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek albümün çiftin aşk hikayesini anlatan otobiyografik bir çalışma olduğunu belirtti.

        Fotoğraflar: Backgrid UK, Avalon, Shutterstock, Mega

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        #Selena Gomez
        #Benny Blanco

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