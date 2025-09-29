Selena Gomez'in düğün mekânını görüntülemek için helikopterler havalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlendi. Çiftin birlikteliğinin başlangıcı ve nişanlanmaları gibi düğünleri de heyecan yarattı.

Düğüne dair detaylar gizli tutulurken, basın mensupları çiftin mutlu gününden görüntü alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Düğün mekânını havadan görüntüleyebilmek için helikopterler harekete geçti.

Düğünün yapıldığı Santa Barbara bölgesinde oturanlardan bazıları, helikopterlerin havada uçarken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, Gomez'in düğünü yüzünden rahatsız edildiklerini dile getirdi.

33 yaşındaki Selena Gomez ile 37 yaşındaki Benny Blanco, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl aralık ayında nişanlanmıştı.

Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, 170 davetlinin katılımıyla gerçekleşen nikâh töreninde birbirlerine "Evet" dediler.

Selena Gomez, düğün fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü şarkıcının gelinlik tercihini minimalist bir tasarımdan yana kullandığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, bir hayli basit buldukları Selena Gomez ile Benny Blanco'nın düğün davetiyesini ti'ye aldı.