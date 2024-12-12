"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEYDİ"

Selena Gomez, doğal yollardan anne olamayacağını öğrendiğinde bir süre bunun yasını tuttuğunu anlatmıştı. Gomez; "Ne yazık ki kendi çocuklarımı doğuramayacağım. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre önce bu, çok üzüldüğüm bir şeydi" demişti.

Fotoğraflar: Instagram, AA