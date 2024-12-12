Selena Gomez ile Benny Blanco evleniyor
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez bir süredir aşk yaşadığı müzik yapımcısı Benny Blanco ile evleniyor
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Bir süredir aşk yaşayan Selena Gomez ile Benny Blanco, birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.
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Benny Blanco, Selena Gomez'e evlilik teklifinde bulundu. Blanco, sevgilisine etrafı taşlarla dizili olan bir yüzük aldı.
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Selena Gomez'i bir parka pikniğe götüren Benny Blanco'nun, sevgilisine orada evlilik teklifinde bulunduğu düşünülüyor.
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Benny Blanco'nun evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Selena Gomez, yaşadığı sevinci sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
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Yüzüğüyle çektiği fotoğraflarını yayımlayan Selena Gomez; "Sonsuzluk şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.
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"KENDİ ÇOCUĞUMU DOĞURAMAYACAĞIM"
Öte yandan Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı.
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"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEYDİ"
Selena Gomez, doğal yollardan anne olamayacağını öğrendiğinde bir süre bunun yasını tuttuğunu anlatmıştı. Gomez; "Ne yazık ki kendi çocuklarımı doğuramayacağım. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre önce bu, çok üzüldüğüm bir şeydi" demişti.
Fotoğraflar: Instagram, AA