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        Haberler Magazin Selen Soyder'in acı günü - Magazin haberleri

        Selen Soyder'in acı günü

        2007 Türkiye Güzeli, oyuncu Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:15
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        Ünlü oyuncunun acı günü
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        Selen Soyder annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Behice Yazıcı, 8 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenildi. Selen Soyder; "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

        Selen Soyder, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da açıkladı. Soyder; "Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.

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