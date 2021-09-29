"BU İKİ TİP ANNE VE BABA OLDU"

Mutlu birliktelikleri süren çift, bebekleri Marsel'i kucaklarına aldı. İlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan ikili, heyecanlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, eşi ile birlikte verdiği bu pozu Instagram hesabından, "Anne ve baba oldu bu iki tip..." sözleriyle paylaştı. Takipçilerinden çifte çok sayıda tebrik mesajları yağdı.

MARSEL İSMİNİN ANLAMI

Selen Seyven ile Baran Yıldırım'ın oğullarına 'Marsel' adını vermesinin ardından, 'Marsel'in anlamı merak konusu oldu. 'Marsel', şanslı, güçlü ve güneş ışığı anlamlarına geliyor.