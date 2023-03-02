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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Selen isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SELEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selen ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Selen adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Selen isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SELEN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Selen ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ses, gürültü Çevre, yakın yer. Varlık, bolluk. Dağ eteği Duruş, tavır.

SELEN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Selen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Selen adını koymak caizdir.

SELEN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Selen ismini kullanan 16.770 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Selen ismini kullanan 4.762 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Selen ismini kullanan 1.636 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Selen ismini kullanan 1.431 kişi bulunmaktadır.

SELEN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Selen adını taşıyanlar çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket