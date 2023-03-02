Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Selen İsminin Anlamı Nedir? Selen İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Selen adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Giriş: 02.03.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Selen İsminin Anlamı Nedir? Selen İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Selen isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SELEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selen ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Selen adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Selen isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SELEN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Selen ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Ses, gürültü
  2. Çevre, yakın yer.
  3. Varlık, bolluk.
  4. Dağ eteği
  5. Duruş, tavır.

SELEN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Selen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Selen adını koymak caizdir.

SELEN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Selen ismini kullanan 16.770 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Selen ismini kullanan 4.762 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Selen ismini kullanan 1.636 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Selen ismini kullanan 1.431 kişi bulunmaktadır.

SELEN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Selen adını taşıyanlar çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ÖSYM duyurdu! 4 ilde o sınavlar yapılamayacak
ÖSYM duyurdu! 4 ilde o sınavlar yapılamayacak
Karma Komisyon'dan Türkkan ve Başarır kararı
Karma Komisyon'dan Türkkan ve Başarır kararı
Fay hattı sorgulama ekranı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Fay hattı sorgulama ekranı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Rukiye İsminin Anlamı
Rukiye İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.