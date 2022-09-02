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Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı dans!- Magazin haberleri

Selen Görgüzel'den eski aşklarına gönderme!

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Derin yırtmaçlı bir elbise giyen Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısında dans etti

02.09.2022 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

  • Son dönemde eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.

  • Görgüzel, “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” şarkısında dans etti. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

  • ÖPÜŞMEK İÇİN İZİN ALMIŞTI

    Selen Görgüzel, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahne öncesinde Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı.

    Görgüzel, oyun sonrası ise "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi, kararlarımı çok sormam. Sadece paylaşırım." yanıtını vermişti.

  • "EVLİLİĞİMİN BİTİŞ NEDENİ BU SAHNE DEĞİLDİ!"

    Basın mensuplarının, "Boşanma sebebinizin tiyatro oyununda partneriniz ile öpüşmeniz olarak yorumlandı." ifadelerinin ardından açıklama yapan ünlü isim, "Bakın arkadaşlar; ben bunu sosyal medyamdan da defalarca açıkladım. Kesinlikle bunun benim tiyatro sahnem ile hiçbir alakası yoktur, zaten beyefendi (Hamdi Alkan), beni bu sahnelere ve ezberime bir hoca olarak çalıştırmıştı. Hatta benim rol arkadaşım kendisine, 'Böyle bir sahneden rahatsız olur musunuz? İstiyorsanız bu sahneyi atabiliriz.' dedi. O da, 'Olur mu öyle şey? Sonuçta ben de tiyatrocuyum, bu bir sanat. Böyle bir şeyi sormamış olun.' dedi. Bu da benim bu konu ile ilgili son açıklamam olsun. Çünkü gerçekten hiçbir alakası yok. Evliliğimin bitiş nedeni ne işim ne de bu sahneydi... Evlilik bu. Başlar, biter... Sağlıklı olalım, gerisi hallolur. Çocuklar da üzüldü ama farkındalar hepsi. Mutluluk için atılmış her şeyi mantıklı karşıladılar." demişti.

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