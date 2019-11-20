"ÇOK ZORMUŞ"

Sette eşi olmasından dolayı bir torpil görmediğini söyleyen Selen Görgüzel, "Başka oyunculara 'Yapar mısın, eder misin?' diyor ama bana sürekli 'Geç kaldın, hadi' diye seslendi. Anladım ki Hamdi ile çalışmak çok zormuş" ifadelerini kullandı.