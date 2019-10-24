24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihte yolcuların konaklama merkezi olan, ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlayan kervansarayların Anadolu'daki en büyük örnekleri arasında yer alan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Zazadin Hanı, mimari güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.
AA'nın haberine göre Anadolu'da doğudan batıya ve güneyden kuzeye birçok güzergahta Selçuklular tarafından yaptırılan yüzlerce kervansaray, Türklerin ticarete verdiği önemi, ince mimari zenginliğini, konukseverliğini ve sosyal devlet anlayışını yansıtan en önemli tarihi eserler olarak dikkati çekiyor.
Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya kara yolundaki Tömek köyü yakınında yer alan Zazadin Hanı, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.
Selçuklu motifli süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan taç kapıdan girilen, ihtişamıyla insanları büyüleyen handa, yazlık ve kışlık bölümü olmak üzere 24 odanın yanı sıra mescit, hamam, ambar, depo ve ahırlar bulunuyor.
Zazadin Hanı'nın inşasının, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat döneminde 1235'te başladığı, oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1237'de tamamlandığı tarihi kayıtlarda yer alıyor.
Duvarındaki beyaz ve açık kahverengi kesme taşlar ile Selçuklu dönemi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Zazadin Hanı'na gelen yerli ve yabancı turistler, mekanın zarafetinden kendini alamıyor.
"BİRÇOK FİLM YAPIMCISI BURAYA GELİP FİLM ÇEKİYOR"
Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, yaptığı açıklamada, hanın restore edilerek turizme kazandırıldığını söyledi.
Eserin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da inşa ettiği en büyük kervansaray olduğunu dile getiren Genç, şöyle konuştu:
"Zazadin Hanı yapılan restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Yüzyıllardır ayakta durabilen bu yapıyı Konya'ya ve ülkemize kazandırdık. Çok sayıda yerli ve yabancı turist bu hanı ziyarete geliyor. Konya'nın önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alıyor. Birçok film yapımcısı buraya gelip film çekiyor. Çeşitli kültürel aktiviteler de yapılıyor. Hanın yaşatılması, korunması ve turizme kazandırılması çok önemli. Tarihi kervansarayı gezip görenler bu muhteşem mimari yapıya adeta hayran kalıyor."
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