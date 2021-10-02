Selçuk Ural'dan tepki toplayan sözler

Bir dönemin ünlü sanatçılarından Selçuk Ural, Posta'ya konuştu. Ural, verdiği röportajda Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hayranlarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN 'KIRO' GRUBUNU TAŞIYORLAR"
İşte Hakan Ural'ın röportajından öne çıkan kısımlar:
* Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses... Onlar da Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan’ın, Cem Karaca’nın, Barış Manço’nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor.
"AİLELERİNDEN ÖYLE GÖRMÜŞLER"
* Bu kişiler kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90’ı okumuştu ama şimdi tam tersi.
* Yalnız okul değil. Aile terbiyesi çok önemli. Bunların hepsi çocukluktan geliyor. Mutsuz büyümüşsen böyle oluyor. Tahsilli kıro da çok. Bir laf var ya; 'Okumak cehaleti alırmış ama eşeklik baki kalırmış...'
TEPKİ TOPLADI
Selçuk Ural'ın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Tayfur ve Gürses hayranları, Ural'a tepki gösteren mesajlar yayınladı. Sanatçının bu açıklamalarının ardından Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.
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