SELÇUK TEKAY HAKKINDA

Usta besteci, 1953'te Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Vefa Lisesinin ardından konservatuvar eğitimi alan Tekay, eğitimine Emin Ongan, Feridun Darbaz ve Teoman Önaldı gibi hocalardan aldığı derslerle devam etti.

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi birçok ünlü sanatçıya sahnede eşlik eden Selçuk Tekay, ayrıca ünlü isimlerin albüm çalışmalarında da yer aldı.

Sanatçı, 1991'de "Vurgun" bestesiyle 1992'de "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor", 1993'te ise, "Yorgunum Dostlarım" adlı eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"ne layık görüldü.