        Selçuk İnan: Maçı kazanacak pozisyonlara girdik - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Maçı kazanacak pozisyonlara girdik

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kayseripor maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanacak pozisyonlara fazlasıyla girdiklerini belirterek, "Kazanmaya çok yakındık, 1 puan aldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 22:56 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:56
        "Maçı kazanacak pozisyonlara girdik"
        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

        "MAÇI KAZANACAK POZİSYONLARA FAZLASIYLA GİRDİK"

        Maçın zor olacağını bildiklerini ancak bu kadar çok pozisyona girmelerini beklemediklerini belirten İnan, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Bu kadar da net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. O yüzden oyuncuların hakkını yiyemem. Maçı kazanacak pozisyonlara fazlasıyla girdik. Değerlendiremeyince üzerimizde baskı hissettik. Futbol sahalarında ender görülen goldü; oyuncuyu da tebrik ediyorum, Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa zamanda reaksiyon göstermesi, en azından puanla tanışmamız kötünün iyisi. Biraz nefes almamızı sağladı. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Galibiyete odaklanmıştık, şehirle ve taraftarımızla beraber. 90 dakika takımını destekleyen taraftara 3 puan hediye edemediğimiz için üzgünüz, mahcup hissediyoruz. Ama maçlar böyle oluyor. Kazanmaya çok yakındık, kazanamadık" diye konuştu.

        "BAZEN HER ŞEY ÜST ÜSTE GELİR, ÇARESİZ GİBİ HİSSEDERSİNİZ"

        Oyuncuların sakatlıkları ve oyuna yansımasıyla ilgili soruya Selçuk İnan, "Çok iyi çalışacağız. Başka çaremiz yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Sakatlarımız var. Mate sakatlandı, Ahmet sakatlandı, Mendes sakatlandı. Transfer etmek istediğimiz oyuncuları alamamışken, eksiğimiz varken bu kadar sakat olması işimizi zorlaştırıyor. Bunları bahane olsun diye söylemiyorum bunlar gerçekler. Elimizdeki oyuncularla çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Evet, öngördüğümüz oyuncular vardı. Mendes kendini iyi hissettiğini söyledi, MR bulguları da temizdi. Oyunda kötü hissettiğini, devam edemeyeceğini söyledi. Futbolda bunlar var. Bazen her şey üst üste gelir ve kendinizi çaresiz gibi hissedersiniz, üzgün hissedersiniz. Çalışmaya devam ettikçe karşılığını alırsınız. Ben öyle yaptım, öyle inandım. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Milli takım arasında şimdiye kadar çalıştığımızın daha fazlasını çalışmamız gerekiyor. Hem duran topta hem oyunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü unutmamak gereken en önemli şey; takımın tamamı yeni. Henüz 1 aydır birbirlerini tanıyorlar, 4-5 oyuncu da 3-4 gündür birbirini tanıyor. Hemen hızlı bir şekilde en iyi oyunu oynamak, doğru pozisyon olmak hiç de kolay değil. Ne kadar çalışırsak ve futbol şansı da bir gün yanımızda olursa çok güzel bir takım oluşturacağız inşallah" yanıtını verdi.

        "1 PUAN TESELLİ OLDU"

        Faul nedeniyle iptal edilen gol ve üretkenlikle ilgili de konuşan Selçuk İnan, "Yandan seyrettim. Bir temas olduğunu göremedim. Varmış gibi görünüyor ama bildiğim kadarıyla VAR'da 'acaba'lı yorum yapamazsınız. Net bir temas varsa; VAR hakeminin, hakemi çağırması doğru. Ama net bir temas olduğunu kimse görememiş. Hakem öyle değerlendirdi. Bence VAR'ın net görmediyse bu şekilde değerlendirme yapmaması lazım. Üretkenlik konusunda maçı kazanabilecek fazlasıyla pozisyona girdik. Rakibimiz ilk yarıda bir tane yan, ortadan etkili oldular ama 1-0 öne geçtiler. Neredeyse maçı kazanıyorlardı. Lig çok zor. Kayserispor da güçlü takım, önemli oyuncuları var. 1-0 öne geçtiler. Biz bu kadar pozisyon bulmamıza rağmen 1-1 yapabildik. Çalışıyoruz ama şu andaki konumumuz itibarıyla hiçbir takımı kendi yarı sahasına hapsedip sağlı sollu ataklarla gol bulabilecek seviyeye gelemedik. Bu çok kolay iş değil. Bunu ligde gerçekleştirebilen belki 1 ya da 2 takım var. Oyuncularıma hemen 'Çok gol pozisyonuna giremiyoruz ya da girdiklerimizi atamıyoruz, beceriksiziz' diyemeyeceğim. Haklarını yiyemem. Bir gün kaçırdıklarımız da gol, direkten dönen toplarımız da gol olacak. Çalışmaya devam edeceğiz. Bugün hem taraftar hem takım mağlup duruma düşmesine rağmen tepki verdi ve puan aldı. Teselli oldu" açıklamasında bulundu.

