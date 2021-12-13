Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Maçın 80. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fernando Muslera’nın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Selçuk İnan, "Az önce görüşme şansımız oldu. Durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerinden sonra net bir şekilde anlayacağız. Umarım önemli bir şeyi yoktur ama sakatlığı ciddi gözüküyor. Yarın öğreneceğiz. Çok üzgünüz." diye konuştu.
“İSTEDİĞİMİZ POZİSYONLARI ÜRETEMEDİK”
Selçuk İnan’ın maç sonu değerlendirmesi ise şu şekilde:
"Oyuna düşündüğümüz gibi başladık. Topa sahip olan takım bizdik. Genel olarak istediğimiz oyunu oynadık ama pozisyona giremedik. Üçüncü bölgede etkisizdik. Daha çok hareketli olup daha fazla pozisyona girebilirdik. Bunun dışında oyunun hakimi genelde bizdik. Rakip takımın ara ara kontraatakları vardı. Öyle etkili olmaya çalıştılar. Aslında onları durdurmasını bildik ama pozisyona giremedik. İstediğimiz pozisyonları üretemedik."
“YANLIŞ KARARLAR BİZE BÜYÜK DARBE VURDU!”
"Pozisyonlardan daha önemli şeyler de var. Bazı anlayamadığımız durumlar var. İçeride de bunu konuştuk. Yüzde yüz bir penaltı pozisyonu var. Hakeme sorduk. Ben böyle gördüm dedi. Pozisyon gözünün önünde oldu. Nedense takdir haklarını Galatasaray lehine kullanmıyorlar. Doğru bir şekilde kullanmıyorlar. VAR’dan da çağırmıyorlar. O anda maç 0-0’dı. Bunlarla uğraşmak bizi çok üzüyor. Dışarıda taraftarlar kızgın ve tedirgin. Galatasaray’a neden bu şekilde davranıldığını anlamaya çalışıyorlar. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Türkiye’nin en önemli ve en büyük kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağımızı bilmiyorum. Bundan dolayı da çok üzgünüz."
"Çok etkili olmadık, çok pozisyon üretemedik; ama hakem kararları da her zaman olduğu gibi bir rutin haline geldi ve yanlış kararlar bugün bize büyük darbe vurdu!"
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