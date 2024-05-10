Selanik'te Atatürk’ün evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Samsun'a ulaştırılacak

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Her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteği ile Samsuna ulaştırılacak olan toprak ve Türk bayrağını teslim alan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyeleri Gümülcine'den yola çıktı.

Sporcular taşıdıkları toprak ve bayrağı yarın İpsala Sınır Kapısında düzenlenecek törenle Edirne'den gelen bisikletçilere teslim edecek.

19 MAYIS'TA SON BULACAK Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada "2019 yılından beri Selanik'teki Atatürk Evinden aldığımız toprak ve bayrağı bisikletçilerimizle beraber Samsuna kadar götürüyoruz" dedi. Meriç, Selanik'te Atatürk'ün evinden alınan toprak ve bayrağın yolculuğunun 19 Mayısta Samsunda son bulacağını belirtti.