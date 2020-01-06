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2019 yılında verdiği yüzlerce konserlerle rekora koşan usta sanatçı Selami Şahin, 2020’ye de hızlı bir giriş yaparak geçtiğimiz hafta sonu üst üste iki konser verdi.

Yeni yıl konserini Kıbrıs’ta gerçekleştiren Selami Şahin, ardından yılın ilk günlerinde Moda'daki bir mekanda, ertesi gününde ise Kartal sahnesinde verdiği konserlerle Anadolu yakasında izdiham yarattı.

Selami Şahin, 'Tapılacak Kadınsın' şarkısını konseri izleyenler arasındaki kayınvalidesine armağan ederken, sevilen oyuncu Çağlar Çorumlu da sanatçıyı izledi. Arap ve Azeri hayranlarının da yoğunlukta olduğu konserde Selami Şahin, uzun süre alkışlandığı sahnede 3 saat kaldı.