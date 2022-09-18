"BEN BU ÇOCUKLA EVNELECEĞİM"

Uzun yıllardır aşk yaşayan ikiliden Lara Tümer, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şunları söylemişti:

2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki; 'ben bu çocukla evleneceğim'