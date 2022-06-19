"PERA" İSMİNİN ANLAMI



Pera, "karşı taraf, öte taraf" anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.