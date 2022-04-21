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Selahattin Paşalı bebeğinin adını açıkladı

Geçtiğimiz hafta hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturan Selahattin Paşalı, bebeğinin adını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Baba olacağım için çok heyecanlıyım. Kızımızın ismi 'Leyla Pera Paşalı' olacak inşallah" dedi

21.04.2022 - 16:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  •  İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri 2 gün önce Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

    Sevgilisi Lara Tümer ile geçtiğimiz hafta sade bir törenle dünyaevine giren ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı da geceye katılan isimler arasındaydı.

  • "POPÜLERLİK BENİ KORKUTMAZ, MOTİVE EDER"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Paşalı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

    Muhabirlerin "Pera Palas" dizisindeki oyunculuk performansı ile ilgili sorularına yanıt veren Selahattin Paşalı, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz, tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazı olmak için beni motive eder." diye konuştu.

  • "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Gazetecilerin, "Düğününüz için neler söylemek istersiniz?" sorusunu da cevaplayan Paşalı, "Aile arasında sade bir düğün olsun istedik. Çok heyecanlıyım, başka bir heyecanım ise baba olacak olmam..." diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

  • BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI

    Ünlü oyuncu, gecede bebeklerine verecekleri adı da açıkladı. Selahattin Paşalı, "Kızımızın ismi 'Leyla Pera Paşalı' olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

    "PERA" İSMİNİN ANLAMI

    Pera, "karşı taraf, öte taraf" anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.

  • DOĞUM ÖNCESİ NİKAH

    'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz hafta hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

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