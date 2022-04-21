"POPÜLERLİK BENİ KORKUTMAZ, MOTİVE EDER"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Paşalı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Muhabirlerin "Pera Palas" dizisindeki oyunculuk performansı ile ilgili sorularına yanıt veren Selahattin Paşalı, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz, tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazı olmak için beni motive eder." diye konuştu.