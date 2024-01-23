Selahattin Demirtaş annesi ile görüştürüldü

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan annesi Sadiye Demirtaş’ı görmesi için, hava yoluyla kente getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye gelen Demirtaş, annesi ile görüştürüldü. (Fotoğraf: DHA) Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır" denildi.

Anne Sadiye Demirtaş, Selahattin Demirtaş ve baba Tahir Demirtaş. (Fotoğraf: DHA) Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, geçtiğimiz Aralık ayında rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.