Selahaddin Eyyubi, Mısır'ı ele geçirerek bölgedeki stratejik üstünlüğü sağladı ve 567'de Fâtımî hilâfetine son verdi. Daha sonra Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı seferlere çıktı, birçok şehri fethetti ve bölgedeki hâkimiyetini güçlendirdi. 1187'de Hıttîn Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer elde etti ve ardından Kudüs'ü fethederek Haçlılar'ı bölgeden çıkardı. Selahaddin'in başarıları, Haçlılar'ın tepkisini çekti, ve 1189'da ünlü Üçüncü Haçlı Seferi başladı. Bu süreçte Akka Kuşatması önemli bir dönemeç oldu. Selahaddin, mücadeleleri sırasında stratejik başarılar elde etti, ancak Akka'nın düşmesine engel olamadı. 1192'de taraflar arasında bir anlaşma sağlandı ve Selahaddin'in ölümünden kısa bir süre sonra 1193'te Dımaşk'ta vefat etti.