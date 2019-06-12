Emrah Doğru'nun haberine göre, özellikle son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek artan afetler, can kayıplarını, önemli hasarları, sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getiriyor. İklim değişikliği birlikte yükseliş gösteren bu afetlerin, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı nüfus artışı ve altyapı yetersizliği gibi sorunlarla ülkemizdeki risk haritası da her geçen gün büyüyor.

Son dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağmur ve dolu uyarılarını yapmadığı gün yok gibi. Mevsim normallerinin dışında yaşanan bu uyarılar haliyle vatandaşları da tedirgin ediyor. Acı olan ise hava durumu uyarılarının ardından gelen can ve mal kayıpları. Daha 3 gün önce Ankara'da meydana gelen afette 2 kişi boğularak 1 kişi de evine dolan su sebebiyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olması. Dün Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Mahallesi ile Susuz mevkiinde dolu ve şiddetli yağmur, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Beydağları'ndan gelen sel nedeniyle Muhammet Küçükkuşa’a ait 25 küçükbaş hayvan telef olurken, İmecik Mahallesinde 2 evi su bastı. Bugün ise İstanbul Pendik'te yollar göle döndü. Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde de, fırtına nedeniyle çıkan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU ANLATTI

Devletin ilgili kurumlarının uyarılarına rağmen yaşanan olumsuzlukların en aza indirilmesi için kurumların yanı sıra vatandaşların desteği hayati önem taşıyor. Bu noktada vatandaşların afetlere göre bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekiyor. İşte burada AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) önemli bir misyon üstleniyor. Devletin kurumları arasında eş zamanlı önemli çalışmaları koordine ederek katkı sunan AFAD, mevsim normallerinin dışında seyreden hava koşulları nedeniyle oluşabilecek afetlere karşı halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Peki insanlar son günlerde sel felaketlerine karşı öncesinde ve sonrasında ne yapmalı? Nasıl önlemler almalı? İşte bu önemli konuda AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Haberturk.com özel açıklamalar yaptı.

'ÖNCELİKLE SEL RİSKİNİ ÖĞRENİN'



Sel ve taşkınlarda öncelikle kalınan ortamın sele maruz kalma riskinin öğrenilmesi gerektiğini belirten Mehmet Güllüoğlu, her şeyden önce sel yataklarına yerleşilmemesine özen gösterilmesi gerektiğini yeniden vurguladı. Sel konusundaki uyarıları radyo ve TV’den mutlaka takip edilmesi gerektiğini belirten Güllüoğlu, kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağından sel baskınlarına karşı sel sigortalarının mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.

Aile afet planının hazırlanırken sel risklerini mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Güllüoğlu, işte o korkunç afet anlarında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

SEL UYARISI YAPILDIĞINDA

- Gerektiğinde kullanmak üzere kum, kum torbaları, naylon, çivi, kontrplak, tahta vb. inşaat malzemelerini ve bir alet sandığını hazır bulundurun.

- Sel uyarısı yapıldığında ani su baskınının oluşabileceğini unutmayın. Böyle bir olasılık baş gösterirse yüksek bir yere çıkmak üzere harekete geçin. Bunun için bir talimat beklemeyin.

- Dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Her an tahliye olabilecek şekilde hazırlıklı olun.

- Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Çantanızda mutlaka bir miktar kuru gıda ve içecek; ilk yardım malzemeleri, ailenizin ihtiyaç duyabileceği veya kullandığı ilaçları bulundurun

- Şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı evde temiz su bulundurun.

- Elektrik kaynaklarından uzak durun.

- Elektrikli ev aletlerini fişten çekin; sigortaları ve vanaları kapatın.

- Uyarıların yapıldığı tarihlerde, yanınıza değerli eşya ve evraklarınızı da alarak, mümkünse yüksek kesimlerde yaşayan yakınlarınıza kısa süreliğine misafir olun.

- Komşularınızı ve yakınlarınızı uyarın. Aracınız varsa güvenli yere alın.

- Evcil hayvanlarınızın da güvende olduğundan emin olun.

SEL SIRASINDA

- Sel sırasında araç içindeyseniz su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın; el sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanmayın.

- Aracınızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkın.

- Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olun.

- Bu nedenlerle sel sularına girmeyin, çocuklarınızın sel ve yağmur suları ile oynamalarına müsaade etmeyin.

- Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin (Konserveler dahil).

- Evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden uzak durun.

- Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun.

- Binada gaz sızıntısı olabileceğinden, herhangi bir türde elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın.

- Islaksanız veya sudaysanız elektrikli ekipmana asla dokunmayın.

- Sel ve taşkın sonrasında geri dönün uyarısını almadan kesinlikle evlere dönüş yapmayın

- Binalarınızın duvarları, katlardaki zeminlerde veya diğer yerlerde herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin.

- Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın.

- Tavanı sıva ve benzeri şeylerin dökülmesi riskine karşı kontrol edin.

- Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin resmini çekin.

- Evinizde gaz sızıntısı; suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olabileceğini düşünerek tedbirli olun.

- Evinizdeki suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş yavaş boşaltın.

- Sel sonrası salgın hastalıklar yaygın olarak görülür. Koşullara uygun kişisel hijyen önlemlerinizi (örneğin plastik çizme, plastik ve/veya lateks eldiven, vb.) almadan sel suyu ile temas etmiş hiçbir malzemeye dokunmayın.

- Sel suyuna temas etmiş giysi ve eşyalarınızı çok iyi şekilde yıkayıp temizleyin; kişisel hijyeninize dikkat edin.

- Sel sırasında yaralandıysanız sağlık birimlerine başvurun.

- Sele maruz kalmış bölgelerde kaynağını bilmediğiniz suları kullanmayın.

- Mümkünse şişe suyu kullanın.

- Lağım çukuru ve kuyular, su tankları ve atık su sistemlerinin sel sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettirin.