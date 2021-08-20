AFAD'dan yürek yakan can kaybı açıklaması!

AFAD, Türkiye'nin yüreğini yakan ve 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybının 81'e çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgede enkaz kaldırma ve arama, kurtarma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

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