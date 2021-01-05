Sağanak, sel ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLER GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-75 Kg/m2),merkez ilçeleri ve batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık