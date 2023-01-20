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Seksenler'in Mehmet Bakkalı: Ayberk Atilla

Sinema başta olmak üzere tiyatro ve dizi filmlerdeki karakterlere hayat vermesiyle tanınan Ayberk Atilla'nın aramızdan ayrılışından tam 6 yıl geçti

Giriş: 20.01.2023 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
Seksenler'in Mehmet Bakkalı: Ayberk Atilla
Seksenler'in Mehmet Bakkalı
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AA

İstanbul'da 18 Eylül 1946'da dünyaya gelen Atilla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Profesyonel tiyatro hayatına 1967'de Lale Oraloğlu Tiyatrosunda adım atan sanatçı, Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu ve Tiyatro İstanbul'un da arasında bulunduğu topluluklarda sahne aldı.

Usta sanatçı Atilla, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Bir süre ara verdikten sonra yeniden tiyatroya dönerek BKM oyuncularıyla aynı sahneyi paylaşan sanatçı, 2013'te Dilek Türker-Tiyatro Ayna oyuncusu oldu.

"Cahide", "Fehim Paşa Konağı", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Yalandan Kim Ölmüş" ve "Koca Sinan" oyunlarının yanı sıra "Zeki Metince", "Bir Demet Tiyatro", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Leyla ile Mecnun" ve "Hükümet Kadın" filmleriyle akıllarda kalan Atilla, son olarak "Kiralık Aşk" dizisinde Sadri Usta, "Seksenler" dizisinde ise Mehmet karakterini canlandırdı.

Ayberk Atilla, İBB Şehir Tiyatrolarında "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyununun provaları sürerken rahatsızlandı ve 21 Ocak 2017'de 71 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti.

ROL ALDIĞI OYUNLAR:

"Hadi Öldürsene Canikom", "Koca Sinan", "Haraşo Hayatlar", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Yalandan Kim Ölmüş", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Fehim Paşa Konağı", "Cahide", "Çetin Ceviz", "Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın", "Saat 9.05"

Oynadığı dizi ve filmler:

"Kiralık Aşk", "Seksenler", "Hükümet Kadın 1-2", "İbreti Ailem", "Leyla ile Mecnun", "Huzurum Kalmadı", "Babam Sağolsun", "Aile Saadeti", "Pulsar", "Tatlı İntikam", "Neşeli Hayat", "Peri Masalı", "Sevgili Düşmanım", "Gönül Salıncağı", "Kabadayı", "Kötüler Konağı", "Pardon Yani", "Kiralık Oda", "Rüya Gibi", "Bir Demet Tiyatro", "Tadımız Kaçmasın", "Organize İşler", "Hürrem Sultan", "Güneş Yanıkları", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Konu Komşu", "5 Maymun Çetesi", "Dış Kapının Mandalları", "Bir Demet Tiyatro", "Baskül Ailesi", "Hastane", "Evlere Şenlik", "Zeki Metince"

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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