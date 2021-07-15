Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği fenomen dizi Seksenler 2021 yılından beri ilgiyle izleniyor. Kısa bir süre önce yeniden çekilmeye başlanan Seksenler dizisi yeni bölümü dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.

SEKSENLER DİZİSİ NEDEN YOK?

15 Temmuz 2021 TRT 1 yayın akışında Seksenler dizisi yeni bölümü yer almıyor. Seksenler Yaz ismiyle yayınlanan fenomen dizi her hafta perşembe akşamları seyirciyle buluşuyordu. TRT 1'de bu akşam 15 Temmuz darbe girişimi anısına çekilen Mahrem belgeseli yayınlanacak.

SEKSENLER YAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1 resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Seksenler dizisi yeni bölüm 22 Temmuz Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkıyor.