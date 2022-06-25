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Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 37-67 oranlarında zam yaptığını duyurdu.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Türkşeker, 27 Haziran itibarıyla bazı indirim marketler ve Tarım Kredi için 390 TL'den verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkardı.

Türkşeker, diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramık şeker çuval fiyatını 500 TL'den 750 TL'ye yükselterek yüzde 36.4 zam yaptı.

Türkşeker'den yapılan açıklamada, "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlemiştir" ifadeleri kullanıldı.