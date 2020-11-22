Şekerbura nasıl yapılır? Şeker bura tarifi nedir? Azerbaycan'ın meşhur tatlısı Şekerbura yapılışı da oldukça kolay. İşte şekerbura için gerekli malzemeler
ŞEKERBURA TARİFİ MALZEMELERİ
500 gramun
1 su bardağısüt
180 grameritilmiş tereyağı
1 adetyumurta
1 tatlı kaşığıinstant maya
1/2 çay kaşığıtuz
İç harcı için:
1 su bardağıceviz içi(çekilmiş)
1,5 su bardağışeker
1 çay kaşığıkakule(dövülmüş)
ŞEKERBURA NASIL YAPILIR?
Bir kabın içine maya ve sütü alın. Hafifçe karıştırın.
Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla çırpın.
Ardından yumurtayı ilave edin ve bir kez daha çırpın.
Tuzu ve unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ekleyin. Güzelce karıştırın.
Ardından hamurunuzu tezgahın üzerine alın ve iyice yoğurun.
Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatın ve yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakın.
Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın.
Rondadan geçirdiğiniz cevizi bir kaba alın. Üzerine şeker ve kakuleyi ekleyerek karıştırın.
Dinlenen hamurunuzundan parçalar koparın.
Bu parçaları merdane yardımıyla hafifçe açın ve çay tabağından biraz daha büyük yuvarlaklar elde edin.
İçlerini cevizli karışım ile doldurun ve yarım ay biçiminde kapatın.
Kapattığınız uç kısımdan başlayarak, kenarda artan parçaları içe doğru kıvırın ve örgü şekli verin.
Üzerini ise aparat yardımıyla şekillendirmeye başlayın. Önce dikey çizikler atın. Ardından bu çizgilere zıt çizgiler oluşturun.
Şekil verdiğiniz şekerburaları 180 derecelik fırında üstlerinin üzerinin çok kızarmamasına dikkat ederek pişirin.
Çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.
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