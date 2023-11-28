Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzını onayladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Şeker Yatırım halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. 'SKYMD' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda tüm paylar eşit dağıtılacak. Peki, Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler...