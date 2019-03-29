Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliye Sarayı’nda şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için yapılan anma törenine şehit savcının babası Hakkı Kiraz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri, hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

PLANLANAN SALDIRININ ALT YAPISI HAZIRLANMIŞTIR

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "Mehmet Selim Kiraz neden şehit edilmiştir naçizane size arz etmek istiyorum. Bu sorunun cevabını bulabilmek için yakın dönemlerde yaşadığımız sürece dikkatli bakmakta fayda var. Türkiye Cumhuriyeti 2010 yılından itibaren düşmanları ve yerli işbirlikçileri tarafından açıkça ve pervasızca hedefe oturtulmuştur. Aynı yıl içerisinde bir takım siyasi ve sosyal mühendislik çalışmaları yürütülmüş ilerleyen süreçte düşünülen planlanan saldırıların alt yapısı hazırlanmıştır. Aynı yıl içerisinde asker, sivil, bürokrat, iş adamı ve siyasetçi konumundaki yüzlerce çok sayıdaki kişiye yönelik kumpas, tezgah dosyaları hazırlanmaya başlanmıştır” dedi.

İLMEK İLMEK ÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Fidan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu plan doğrultusunda 2011 yılının Ekim ayında ortada hiçbir gerekçe, haklı meşru hiçbir sebep yokken İstanbul ilinde Taksim meydanında şu anda firari olarak yurtdışında kaçak olarak yaşayan bir şahıs tarafından ‘Ayaklan İstanbul’ isimli bir video yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların alt yapısı, planlanması hazırlanmaya, ilmek ilmek örülmeye, işlenmeye başlanmıştır. Ağırlıklı olarak yabancı unsurların yürüttüğü, planlama aşamasının yerli ayağında maalesef bir takım sözde sivil toplum örgütleri yer almıştır.

İNSANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gazi Parkı’nda ağaçların kesildiği gerekçesiyle ki bu ağaçlar yayalaştırma projesi kapsamında başka bir yere taşınmaktadır. Ağaçların kesildiği gerekçesiyle insanlar sokaklara dökülmüş, terör örgütleri sokaklara salınmış, yüzlerce iş yeri, resmi araç, ev, yakılmış yıkılmış hasar verilmiştir. Devam eden süreçte bu eylemler Türkiye geneline yayılmıştır. Meydana gelen olaylarda ne yazık ki 2 polis memuru olmak üzere 10 vatandaşımız vefat etmiştir"

ACILARINI PAYLAŞIYORUM

Çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerden birinin de çocuk yaştaki Berkin Elvan olduğunu söyleyen İrfan Fidan, “Buradan ailesine tekrar başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Mehmet Selim Kiraz şehidimiz devir aldığı Berkin Elvan’ın ölümü soruşturmasını yürütmek için çok titiz çalışmış, olağan üstü bir emek sarf etmiş, büyük gayret göstermiştir. Dava açma aşamasına getirmek için soruşturmayı büyük uğraş vermiştir. Şehidimiz rehin alındığında olay yerine ilk gelenlerden biri Sami Elvandır. Katillere eylemi gerçekleştirmemeleri için dil dökmüş, yalvarmıştır. Buna rağmen eyleme engel olamamıştır. Güya Berkin Elvan’ın intikamını almak, hakkını hukukunu korumak için adliyede şehidimizi rehin aldıklarını, eylem yaptıklarını söyleyen katiller acılı babayı bile dinlememişlerdir”

EYLEMİN AMACI GÖZDAĞI VERMEK

“Bu katillerin aldıkları talimat kan dökmektir. Terörle mücadeleyi yürüten tüm meslektaşlarıma, hakim, savcılara emniyet teşkilatına jandarma birimlerine göz dağı vermektir, tehdit etmektir. Eylemin başkaca hiçbir amacı yoktur. Mehmet Selim Kiraz şehidimiz kimler tarafından katledilmiştir. Şehidimize yönelik eylem talimatını Yunanistan’daki terör kamplarından verilmiştir. Katillerin hiçbir önemi yoktur. Katiller zavallı birer tetikçidir”

TOPLUM TEDİRGİN EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Türkiye’de Ekim 2015 ile Haziran2016 arasında yaşanan terör eylemlerinden de bahseden Başsavcı Fidan, “Bu saldırıları planlayanların bir amacı ve bir hedefi vardır. Bu saldırıların tamamı 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesine denk gelecek biçimde planlanmış ve icra edilmiştir. Terör saldırıları üzerinden toplum tedirgin edilmeye, güvenlik duygusu bertaraf edilmeye çalışılmış, bu sebeple de askerin yönetime el koymasından bir başka çare kalmadığı inancı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Nitekim Pusuda bekleyen FETÖ militanları durumdan vazife çıkartarak 15 Temmuz gecesi harekete geçmiş 252 vatandaşımızı şehit etmiş binlercesini yaralamıştır. Bu girişime karşı koyan kahramanlar şu anda içimizde, isimlerini söylemek istemiyorum kendileri biliyor sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

TEHLİKE GEÇMEMİŞTİR

Adı her ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin aynı merkez tarafından yürütülmekte ve yönetilmekte olduğunu söyleyen Fidan, “Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık, 15 Temmuz girişimleri aynı planın birer parçalarıdır. Tehdit geçmiş midir tehlike sona ermiş midir, tehdit geçmemiş, tehlike sona ermemiş devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin etrafı terör unsurlarınca çevrilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu zorlukların üstesinden tarihte de gelmiştir, bu günde gelecektir. Yarın da gelecektir. Bununla birlikte özel görevli bir takım kişiler tarafından demokrasi ve insan hakları adı altında sistemik olarak terör masumlaştırılmaya teröristler hoş görülmeye terör sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmayı yürüten özel görevliler bu faaliyetlerini gizleme ihtiyacı dahi hissetmemektedirler. Şehidimiz üzerinden bizi tehdit eden teröristlerin ağ babalarına patronlarına sahiplerine, gözbebeği oğlunun şahadetinin birinci yılında Hakkı babamızın yine burada yaptığı konuşmayla cevap vermek istiyorum. Eğer ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletin birlik ve beraberliği söz konusuysa gerisi ayrıntıdır. Bir Mehmet Selim gider Bin Mehmet Selim doğar” diye konuştu.

MAKAM ODASINDA DUA OKUNDU

Törenin ardından 6.kattaki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına çıkıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve baba Hakkı Kiraz ve beraberindeki hakim ve savcılar, şehit savcının masasına karanfil bıraktılar. Odada dua okunmasının ardından adliyedeki tören sona erdi.