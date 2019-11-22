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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında rehin alındıktan sonra şehit edilmesine ilişkin görülen davada 5 sanığa verilen hapis cezaları onandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2015 günü İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak, şehit edilmesine ilişkin 4’ü tutuklu, 1’i tutuksuz, 9’u firari 14 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Bu sanıkları ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan toplam 42'şer yıl hapis cezası vermişti.

SANIKLARA VERİLEN HAPİS CEZALARI

11 Temmuz 2019 günü karara çıkardığı dosyada mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'ü de 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapsini kararlaştırırken, firari sanıkların dosyasını ayırmıştı.

“VERİLEN CEZADA EKSİKLİK YOK” ONAMASI

Yerel Mahkemenin kararına sanıkların avukatları itiraz etti. Dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen cezaları onadı. Daire onama kararında, yerel mahkemenin verdiği kararında usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık olmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını kaydetti. İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade eden daire, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini belirtti.