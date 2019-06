Balıkesirli Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkalp, 4 Haziran 1997 yılında Hakkari Çukurca’da teröristlerle girilen çatışma sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. 1991 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olan Şehit Alkalp’in silah arkadaşları 1991’liler Derneği çatısı altında bir araya geldi. Dernek yöneticileri Şehit Hava Pilot Üsteğmen Tane r Alkalp’in eğitim gördüğü Balıkesir Karesi Ortaokulu’nda 15 bin liraya Robotik Kodlama Sınıfı yaptırdı. Şehit Alkalp’in adının verilerek ölümsüzleştirildiği Robotik Kodlama Sınıfının açılışına Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, şehidin annesi Gülten, ağabeyi Soner Alkalp, şehidin silah arkadaşları 1991’liler Derneği Faaliyet Sorumlusu Emekli İstihkam Albay Özkan İmal, Balıeksir Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal ve öğrenciler katıldı.

OĞLUM VE ARKADAŞLARI İLE GURUR DUYUYORUM

Mehmet Acaröz'ün haberine göre, oğlunun adının verildiği Robotik Kodlama Sınıfının açılışında hüzün ve sevinç gözyaşlarına boğulan anne Gülten Akalp "22 yıl önce vatan için canını veren oğlumun acısı aynı şekilde devam ediyor. Oğlumun silah arkadaşlarının bu büyük vefasıyla çok duygulandım. Oğlum ve arkadaşlarıyla büyük gurur duyuyorum” dedi.

Törende konuşan Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir "Bizde vatan, millet, devlet değerlerimiz kutsaldır. Bu değerlerin yaşaması, yaşatılması için kan vermek gerekiyorsa, can vermek gerekiyorsa Türk Milleti’nin her bir ferdi hazırdır. Şehidimiz bu noktada şehadet şerbetini içmiştir. Şehidimiz milletimize mal olmuştur. Milletimizin yüreğinde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. O sizin evladınız olduğu gibi milletimizin de evladı. Bu devlet, bu millet var olduğu gibi her zaman için adı yaşayacak” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN ADINI YAŞATIYORUZ

1991’liler Derneği Faaliyet Sorumlusu Emekli İstihkam Albay Özkan İmal’da dernek olarak şehit arkadaşlarının adını yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. İmal "Şehit arkadaşımız Taner Alkalp ile birlikte Maltepe Askeri Lisesi’nde dört yıl beraber okudu. Şehit ailelerimizle, okullarımızla görüşerek şehit arkadaşlarımızın adını yaşatmak ve bunu da en güzel şekilde eğitimle beraber geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yaparak faaliyette bulunmak istedik. Yaklaşık 19 şehidimizin 14 okulunda faaliyette bulunduk. Özel okuma dershaneleri, okuma köşeleri, kütüphaneler, akıl oyunları dershanesi ve robotik kodlama dershanesi gibi okullarımızın ihtiyacı ne ise biz onlara maddi destek sağlayarak bu tür girişimde bulunuyoruz. Derneğimizin 245 üyesi var” dedi.

Balıkesir Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal’da ülkenin bu günlere ulaşmasında başta Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs, Terörle Mücadele Harekatı, Zeytindalı gibi harekatlarda hayatlarını ortaya koyan şehitler ve gazilerin eseri olduğunu söyledi. Ünal “Devre arkadaşımız Taner Alkalp'de bu kahramanlardan birisi. Devre arkadaşları adına bu organizasyonu yaptıkları için ben kendilerine teşekkür ediyorum, ailemize tekrar sabırlar diliyorum. Vatanımıza, milletimize, şanlı al bayrağımıza hizmet eden şehitlerimizin hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman onların yanında ve destekçileriyiz devletimizin tüm unsurlarıyla beraber” dedi.