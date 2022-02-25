Prömiyeri yapıldı

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Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu 'Şehirde Kimse Yokken', çok sayıda ünlü isim ve gazetecinin katılımıyla prömiyerini gerçekleştirdi. Ahmet Sami Özbudak’ın birbiriyle paralel iki öyküyü kaleme aldığı ve simgesel anlatılarla hikâyesini zenginleştirdiği oyunun yönetmenliğini Lerzan Pamir üstlendi.

Hayat bir masal mıdır? Masalsa bir sonu var mıdır? Mutlu son yoksa bu hayatta o zaman hayat dediğimiz şey masal mı, acı gerçeğin ta kendisi mi?'... Soru sordukça yeni sorular yaratan, insanlığa verilen cinsiyet rollerine dair sorular da soran, bu sorulara hem tanıdık hem de farklı cevaplar getiren 'Şehirde Kimse Yokken'in oyuncu kadrosu Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’dan oluyuyor.