Dilovan, "Alan Dere, İsviçre’de şu anda. İsviçre için Eurovision için hazırlıklara başladı, şarkısını yaptı, sundu, sonuç bekliyoruz. Ocak ayının başı gibi inşallah güzel bir haber gelirse kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2013 yılından beri Eurovision'a katılmıyor.