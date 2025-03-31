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        Seher Dilovan'ın isyanı

        Türkücü Seher Dilovan, İsviçre'ye temelli yerleştiğine dair çıkan iddialara sitem etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:14
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        Seher Dilovan'ın isyanı
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        Yaşamının bir kısmını İsviçre'de geçiren türkücü Seher Dilovan, Cenevre'ye temelli yerleştiğine dair çıkan haberlere tepki gösterdi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilovan, şunları söyledi: Vay be! Ne İsviçre ne Cenevre’ymiş... Basında yaza yaza bitiremediler. Yüz bin kere açıklama yaptım ki; ülkemi terk etmedim, aynı zamanda Türkiye'deki evimde de yaşıyorum... Çift vatandaşım hem Türk hem de İsviçre... Ve yeni yerleşmedim İsviçre’ye, 26 yıldır aynı zamanda İsviçre’de yaşıyorum. Çiftçilik yapmıyorum. En az sizler kadar ülkemi seviyorum, Tunceli Dersim’de de evim var hem annemin hem babamın köyünde. Artık gerçekten ayıp, bilip bilmeden yazıp yorum yapmayın, yeter artık sırf tıklama almak sayfanızı izletmek için yalan yanlış yazmaktan vazgeçin!

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        #seher dilovan

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