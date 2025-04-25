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        Haberler Magazin Sefo'nun Samsun'daki aile evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

        Sefo'nun Samsun'daki aile evinde yangın çıktı

        Rap şarkıcısı Sefo'nun (Seyfullah Sağır) Samsun'daki aile evinde çıkan yangın, komşuların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sefo, ablası ve kedilerinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:34
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        Samsun'daki aile evinde yangın çıktı
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        Dün gece saatlerinde, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın en üst katında, rap şarkıcısı Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır'ın aile evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaşmasından önce komşular da yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Sefo'nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        "ABLAM VE 2 KEDİMİN DURUMU İYİ"

        Sefo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefo yaptığı paylaşımda, "Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez" ifadelerine yer verdi.

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        #Sefo

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